Grifo, Caserta vuole un centravanti: Bocalon primo della lista

PERUGIA - Un centravanti forte di categoria. Questo ha chiesto Caserta e verrà accontentato. Santopadre, Comotto e Giannitti cercano il profilo giusto e avanzano le candidature di Riccardo Bocalon (31 anni), la stagione scorsa tra Venezia e Pordenone, e Jacopo Murano (29), 186 centimetri, che con il Potenza la stagione scorsa ha segnato 9 gol in 27 presenze. Murano vanta qualche exploit, come le 10 reti segnate con il Trapani due stagioni fa in Serie C attirando l’attenzione della Spal che l’ha tesserato nell’estate 2017 con un contratto biennale, prima ancora i 26 gol al Savona in Serie D nel 2016-2017 e addirittura 37 nella sua Potenza in Eccellenza nel 2013-2014. Bocalon ha aperto l’annata al Venezia con 18 presenze e 3 reti, passando poi al Pordenone (16 gare e 3 reti).E’ un rebus il destino di Melchiorri: resta? Se ne va dopo 12 gol e 5 assist nel biennio biancorosso? Santopadre pensa a lui come una bandiera, ma ci sono altre ipotesi poiché interessa al Chievo, al Vicenza (neopromosso in B) e alla Sambenedettese di Montero che vuole salire tra i cadetti.Perugia può considerarsi il trampolino di lancio per Nicolussi Caviglia, il ventenne talentuoso che aveva già esordito nella Juve di Allegri e che dopo l’esperienza col Grifo adesso è seguito da Sassuolo, Udinese e soprattutto Atalanta, che per averlo ha già fatto un’offerta di 10 milioni. Bisogne vedere se la Juve intende mandarlo ancora in prestito oppure fare una plusvalenza. Un’operazione in entrata è l’acquisizione di Francesco Pio De Marco, terzino sinistro classe 2003 che la stagione scorsa ha collezionato 23 presenze in Serie D: il giovane sarà tra i convocati della prima squadra che si raduna domani, per poi far parte dell’organico Berretti.