Grifo, che beffa a Pineto: il pari arriva al 93'

PINETO - Settantacinque minuti da Perugia e un quarto d’ora da incubo fanno una grande delusione. Perché una partita si può pareggiare ma farsi riprendere al 93’ dopo avere dimostrato di essere più forti fa davvero male. Il Perugia può però prendersela solo con sé stesso per quell’ultimo quarto d’ora scellerato, in cui ha abbassato troppo il baricentro permettendo al Pineto un paio di occasioni prima del gol arrivato grazie a una dormita generale. A cominciare dall’arbitro, che al minuto 93 ha permesso al portiere di casa di battere una punizione almeno dieci metri avanti rispetto alla posizione reale, per proseguire con Paz che ha osservato il controcross di Borsoi finendo ai centrali e al portiere che hanno lasciato a Gambale il placet per depositare in rete il pallone dell’incredibile 1-1.

Prima il Perugia aveva portato avanti una gara impeccabile, costruita sul vantaggio di Seghetti e poche altre occasioni, ma senza mai lasciare campo ai padroni di casa che pure giocavano per la prima volta nel loro nuovo stadio. Al tempo. Al pronti-via i ragazzi di Baldini hanno subito provato la partenza lanciata in pressing altissimo per mettere i padroni di casa alle corde. Dopo 2’ Tonti ha dovuto impegnarsi sul gran destro di Bartolomei. Ma è stato un fuoco di paglia, perché la densità proposta a centrocampo dal Pineto ha ristretto gli spazi e cambiato la partita, giocata a ritmi elevati. Il Pineto si è dimostrato insidioso quando aveva palla Volpicelli (colpo di testa a lato di Chakir al 17’, grande risposta di Adamonis all’incornata di De Santis al 20’), vero regista offensivo capace anche di far valere il fisico. Ma il Perugia ha saputo adattarsi alla realtà e poi colpire (34’): gran destro dal limite di Vazquez che ha impegnato Tonti nella respinta, Seghetti ha bruciato De Santis e Ingrosso e con la punta ha infilato nel sacco per la quarta volta in questo campionato. La verve di Mezzoni e Cancellieri sulle fasce e lo strapotere fisico di Kouan, Iannoni e Santoro (collo pieno destro alto di poco al 39’) lasciavano pensare a un esito scontato. Tanto più nella ripresa, quando prima Seghetti (14’) ha graziato il Pineto con un sinistro alto dopo un break e un’incursione in dribbling. E poi Santoro (19’) si èm incuneato in area ospite e ha battuto a colpo sicuro trovando però la risposta del portiere in tuffo.

A quel punto Amaolo attraverso un triplo cambio è passato al 3-4-1-2 mentre il Perugia abbassava troppo la sua linea Maginot e i subentrati Paz, Acella e Cudrig non contribuivano. Un paio di errori in disimpegno (31’) portavano Germinario a un sinistro insidiosissimo; mentre al 44’ sul cross dalla destra di Volpicelli era Njambè a incornare alto di pochissimo. Segnali chiari. In pieno recupero (48’) ecco la punizione dalla sua metà campo del portiere Tonti, la palla respinta e la rimessa dalla destra per Borsoi, che al volo col mancino ha girato di collo dal fondo per il colpo di testa di Gambale, libero di colpire quasi sulla linea. Una conferma per il Pineto, che ha segnato già 8 gol nei minuti finali delle gare di questo campionato. E un pari al sapor di sconfitta per il Perugia che ora vede il terzo posto a forte rischio: oggi potrebbero arrivare il sorpasso della Carrarese e l’allungo di Torres e Cesena. Da mangiarsi le mani.