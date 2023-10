Il Grifo batte la Juve Next Gen con le reti di Vazquez e Kouan

Lunedì 23 Ottobre 2023, 00:15







ALESSANDRIA - La prima volta di sempre del Perugia contro una seconda squadra è finita in scioltezza e con tre punti in tasca. Ma non è stato tutto semplice come si potrebbe pensare. Baldini, che alla vigilia aveva inquadrato la sfida alla perfezione puntando sulle motivazioni e rischiando un minimo di turnover, è tornato al 4-3-3 ritrovando un Vazquez del tutto all’altezza nel ruolo di prima punta di riferimento, affidandosi per la prima volta a centrocampo a Torrasi e davanti riproponendo Seghetti nel tridente.

Contro i baby bianconeri forti nelle individualità ma scollati a livello di collettivo, i grifoni hanno sofferto nel primo tempo, quando hanno dovuto contenere le sfuriate di Hasa e Perotti (Bozzolan, ottimo nella spinta, è stato spesso costretto a rinculare) ma sono comunque riusciti a creare 3-4 occasioni e nel finale di frazione anche a passare. Vazquez ha subito fatto capire di essere sul pezzo quando (3’) da posizione decentrata ha costretto Daffara alla respinta con i piedi su Matos, che ha ciccato fallendo un gol facile. L’altro mattatore di giornata è stato Kouan che (15’) ha provato col destro a cercare l’angolino ma lo ha sfiorato. E’ stato poi ancora il centravanti argentino (23’) a sfiorare l’1-0 incornando di poco a lato il pallone recapitato dal velocissimo Bozzolan. E ancora Matos (42’) ha solo sfiorato il bersaglio grosso con un destro potente da posizione ideale. I giovani bianconeri di Brambilla per inciso non erano stati solo a guardare e ci avevano provato con Mancini (21’: destro alto al termine di una ripartenza Guerra-Hasa) e lo stesso Hasa (34’: destro sopra la traversa) ma hanno dovuto capitolare nel recupero. Quando Matos si è rivelato decisivo partendo in dribbling e inducendo Muharemovic ad atterrarlo in area bianconera. Rigore che Leone ha concesso e il Vazquez famelico ha trasformato alla sinistra di Daffara (46’).

Baldini, che aveva già preservato Bozzolan rispolverando Cancellieri, nella ripresa è ripartito con Iannoni per Torrasi e ha subito assistito al raddoppio dei suoi (6’): scambio Matos-Paz nello spazio strettissimo all’altezza della bandierina del corner e bellissimo cross lungo del colombiano, palla sul secondo palo dove è arrivato di gran carriera il treno-Kouan abile a incornare nell’angolino sull’altro lato il gol del 2-0. Lì in pratica è finita la partita, che (beninteso, per merito dei grifoni) già aveva assunto a tratti le fattezze dell’amichevole estiva. Con il Perugia che si è dimostrato maturo e abile a controllare l’avversario in tutti i frangenti, anche quando Brambilla è passato al 4-2-4 inserendo tutti gli attaccanti, nonché a creare altre 3-4 occasioni. Con Matos (sinistro sballato da due metri dopo un tiro rimpallato di Vazquez all’11’), Seghetti (anticipato da Savona al 12’ dopo una bellissima giocata dello stesso brasiliano), il subentrato Ricci (sinistro di poco a lato al 33’) e Vaszquez (che non è riuscito a deviare un pallone sulla linea al 38’). A Recanati giovedì sarà probabilmente più difficile, intanto il Perugia riduce la distanza dalla Torres e dalla vetta.