Grifo, Baldini costretto a soluzioni fantasiose: mancano un difensore e un attaccante

Martedì 7 Novembre 2023, 07:35







PERUGIA - La premessa è d’obbligo: un passo falso ci può stare, sebbene la sconfitta di Ancona bruci e non poco. Detto ciò, al di la dell’ottimismo di facciata di Baldini, ricondurre il tutto a un elemento episodico appare riduttivo. La gara non l’ha persa il Perugia ma l’ha vinta l’Ancona. Merito del suo allenatore che così come Pagliari ha capito dove andare a mettere in difficoltà i grifoni. La differenza è che rispetto al match di Recanati, questa volta Adamonis non ha potuto “parare” il posizionamento difensivo di un pigro Santoro e di un Vulikic ancora una volta in difficoltà o riparare alle scelte iniziali di Baldini.

Già proprio così, il tecnico di Massa che complessivamente sta facendo bene, ha toppato 180 minuti in questa stagione: il secondo tempo di Rimini con annesse dichiarazioni finali, la prima frazione di Recanati e tutto il match di Ancona. Ci sta di perdere una partita in stagione e probabilmente ce ne saranno altre, non ci sta l’atteggiamento in alcuni casi lezioso e la poca concretezza.

Andiamo però con ordine. Il coach perugino aveva detto nella conferenza pre partita di non poter disporre di Seghetti per 90 minuti. Fatto salvo l’assunto resta da capire: perché cambiare nuovamente il modulo tornando con una prima linea a tre lasciando fuori Iannoni finora tra i migliori in mediana e perché farlo senza l’unica prima punta di ruolo ovvero Vazquez. Sgombriamo il campo dagli equivoci: al Grifo mancano un difensore e un attaccante. Prima si tamponerà la problematica e meglio sarà se si vuole puntare a un traguardo importante. Detto ciò, si tratta di comprendere il perché di un attacco a tre punte senza un centravanti e con un Matos sempre più spaesato, un Cudrig mai pericoloso e Ricci (probabilmente il meno peggio dei tre).

Ancora più curiosa é la scelta di non operare cambi tra il primo e il secondo tempo e farne tre subito dopo il secondo gol dei dorici tirando in pratica fuori tutto l’attacco titolare. Le cose sono quindi due o non andava bene da prima o soltanto il raddoppio dei padroni di casa ha fatto venire dubbi a Baldini. L’ingresso di Vazquez e Seghetti è sicuramente servito visto che gli unici tiri in porta sono arrivati da loro. Domenica arriva al Curi il Gubbio, c’è davanti una settimana per poter fare le valutazioni con annessa Coppa Italia. Ecco, se si vorranno fare esperimenti la gara di Rimini è il palcoscenico giusto perché contro la squadra di Braglia serviranno atteggiamento e uomini diversi altrimenti, il rischio di prendere un altro paio di imbucate come quelle di Ancona c’è eccome.

Ed è tornato subito in campo il Grifo ieri dopo il match di Ancona e in vista della gara di Coppa contro il Rimini. A riposo Angella, uscito malconcio dopo la partita al Conero. A proposito dell’incontro di Coppa che si giocherà giovedì 9 novembre alle 17, partita valida per il secondo turno di Coppa Italia, è attiva la fase di prevendita.