PERUGIA «La Torres? I numeri dicono che loro sono i più forti e io non vedo di confrontarmi con chi è più forte. Sono convinto che possiamo fargli male». Le parole di Francesco Baldini lasciano poco spazio a interpretazioni: il Perugia ha una voglia matta di confrontarsi con la Torres (domenica, ore 14 al Curi) per dimostrare di essere all’altezza della capolista e certificare le sue ambizioni. Entrambe sono imbattute ma gli 8 punti di gap dopo 7 partite dimostrano che sinora i sardi – a differenza dei grifoni - hanno saputo superare tutti gli ostacoli, spesso sfruttando l’onda dell’entusiasmo e magari una certa dose di fortuna.

Tra gli avversari messi in fila dai sardi (Recanatese, Rimini, Olbia, Carrarese, Sestri Levante, Juve NG e Lucchese) non ci sono però le big del girone, in arrivo dal match di domenica al Curi in avanti: appunto Perugia, poi Pontedera, Pescara, Spal ed Entella da qui al 5 novembre. Un mese o giù di lì che si annuncia rivelatorio sulle velleità dei sardi ma anche sulle possibilità del Perugia. Posto che vincere domenica significherebbe anche togliere 3 punti agli avversari, il Perugia avrà nello stesso lasso di tempo Juventus NG, Recanatese, Entella ed Ancona: sulla carta i grifoni (che vengono da 3 vittorie tra cui quella di Fermo che ieri ha portato all’esonero del tecnico Bruniera) avranno anche l’opportunità di rosicchiare parecchi punti. Se davvero si punta in alto, è già arrivata l’ora di dimostrarlo.

Domenica i grifoni dovranno fare a meno della spinta della Nord squalificata. Oltre al settore ospiti sarà aperta la sola Tribuna Ovest, per di più con la capienza ridotta a 3500 posti per motivi di sicurezza. Vale ricordare che gli abbonati di tribuna sono 1080 e che dunque altrettanti più o meno sono dunque gli abbonati di curva Nord che, secondo normativa, non potranno avere accesso allo stadio al contrario di chi è solito acquistare il biglietto. La prevendita è iniziata a buon ritmo e probabilmente la Tribuna Ovest andrà sold out.

Intanto come previsto, è stato operato Christian Dell’Orco. Il Perugia ha comunicato che «l’intervento chirurgico di artroscopia del ginocchio destro a cui è stato sottoposto è perfettamente riuscito. Previsti tempi di recupero intorno ai 30 giorni».

Nuova multa al Perugia da parte del Giudice Sportivo, stavolta 250 euro «per avere i suoi sostenitori, nel Settore Curva Est del Recchioni di Fermo, intonato durante la gara cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale».