Grifo, con l'assenza di Vazquez un attacco da ristrutturare

PERUGIA - La vittoria del Grifo a Olbia, per quanto striminzita come da tradizione stagionale, consente al Perugia di recuperare una posizione sulla Carrarese e un paio di punti sulla Torres. Al momento è bene accontentarsi visto il trend del Cesena. Eppure le prossime due gare diranno molto su quello che potrà essere il futuro della squadra di Francesco Baldini. Fare punteggio pieno contro la Vis Pesaro domenica prossima al Curi e ad Arezzo la settimana successiva permetterebbe ai grifoni di affrontare il Cesena il giorno dell’anti vigilia con un pizzico di certezze in più. Dal canto suo, la formazione romagnola che al contrario di quanto fatto nelle ultime partite, si è imposta di misura sulla Juve next gen se la vedrà con la Recanatese, avversario alquanto scorbutico in casa. Dopodiché ospiterà la Torres al Manuzzi. Due giornate decisive quindi, due turni cerchiati sul calendario biancorosso. Guardando in casa invece il bicchiere è mezzo pieno se si pensa ai problemi ormai cronici del Perugia. Il primo riguarda come al solito l’attacco.

L’assenza di Vazquez, che potrebbe rientrare gradualmente in settimana, si fa sentire eccome. Il puntero argentino, pur senza entusiasmare è l’unico in rosa in grado di garantire i movimenti necessari a far girare la prima linea del Grifo. Matos, con tutta la buona volontà, continua a essere un oggetto misterioso, tanto come prima punta, quanto come attaccante esterno. La decisione di Baldini di tornare al 4-3-3 è tutto tranne che una buona notizia per l’attaccante brasiliano che si trova a proprio agio solo con un modulo che prevede due attaccanti o al limite da trequartista dietro a un unico centravanti. Diverso il discorso relativo a Seghetti: il trainer massese lo ha promosso da riferimento d’attacco nella conferenza che ha preceduto il match di Olbia. «Può far bene in prospettiva come prima punta? Per costituzione fisica, lo battezzo come esterno per un 4-3-3 ma secondo me è tutt’altro. E’ più un centravanti alla Mertens, ha bisogno di stare vicino alla porta, vive per il gol. Una volta che lo abbiamo avvicinato alla porta ha fatto 4 gol e aveva segnato anche contro la Carrarese poi l’arbitro ha annullato anche la sua rete dopo quella regolare di Kouan», ha sentenziato il coach del Perugia. Contro l’Olbia, la scarsa condizione fisica lo ha condizionato ma domenica prossima con la Vis Pesaro potrebbe esserci lui al centro dell’attacco. Meno prevedibile chi agirà da attaccante esterno se, come detto Baldini confermerà la linea a tre. Una maglia andrà quasi sicuramente a Lisi, per l’altra se la vedranno proprio Matos e Ricci, apparso in crescita ma non ancora al top. Da capire poi chi, con il rientro di Iannoni dopo il turno di squalifica resterà fuori tra i centrocampisti. Difficile pensare che Kouan possa ancora partire dalla panchina c’è però ancora tutta una settimana davanti.

Diversa la questione relativa alla difesa. Cristian Dell’Orco è in netta crescita di condizione ma al momento non è spendibile dal primo minuto. Sulle corsie esterne, la buona prestazione di Paz è molto più di una auto candidatura. Andrà valutata l’entità del risentimento che ha costretto Francesco Baldini a sostituire il giocatore scuola Sassuolo con Mezzoni. A giudicare dalla parole dello stesso Paz al termine della partita contro la squadra sarda, non dovrebbe comunque essere nulla di grave. “Sto già meglio e penso di essere disponibile alla prossima”. Sull’altro binario c’è l’imbarazzo della scelta. Tanto Cancellieri quanto Bozzolan offrono precise garanzie di rendimento con alle porte due match che non si possono fallire.