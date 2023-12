Mercoledì 13 Dicembre 2023, 07:40

PERUGIA - Circondato dallo scetticismo se non addirittura dal disfattismo dopo il nono pareggio contro la Vis Pesaro, il Perugia si appresta al rush finale del girone di andata con le sfide, probabilmente decisive, ad Arezzo e Cesena. E la società, attraverso il ds in pectore Jacopo Giugliarelli ospite lunedì sera a “Fuori Campo” di Umbria Tv, non ha lesinato messaggi. «Non siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo – ha ribadito il dirigente - viviamo una stagione al di sotto delle potenzialità. Non siamo da primo posto, ma credo che bisogna aspettarsi qualcosa in più da questa squadra. La responsabilità è di tutti, compresi il sottoscritto, il tecnico e lo staff. Siamo sempre tutti in discussione ma non pensiamo all’esonero di Baldini. Il cui arrivo è stata una scelta mia, avallata dal presidente». Giugliarelli ha ben presente il valore della riconoscenza e ha confermato di avere respinto in estate l’offerta della Juventus che lo voleva per il settore giovanile, oltre alle trattative, tramontate per ragioni diverse, per Gomez, Gliozzi e Simy.

«Se ci sarà l’opportunità, e ci stiamo lavorando, ci faremo trovare pronti a gennaio, quando non per forza dovremo vendere per acquistare. Abbiamo delle idee ma non è giusto fare promesse. Speriamo di togliere gli alibi ambientali che si sono creati sulla non completezza della rosa e la mancanza di un attaccante di un certo tipo. Ritengo necessario che il Perugia guardi al medio e lungo periodo. Quello che sta facendo il Cesena adesso è frutto di 2-3 anni di programmazione e della delusione dello scorso anno». Giugliarelli è stato moto chiaro anche sulla situazione della società: «La nostra proprietà ha preso atto in estate e lo ha reso noto con un comunicato ufficiale che è il momento di passare la mano ma oggi tifosi e addetti ai lavori devono a loro volta prendere atto che al momento non c’è un’alternativa. So che per molti è dura da accettare ma questa è la realtà».

Quindi su Seghetti, a tutti gli effetti una sua creatura: «Avevo detto che se avesse ripetuto le prestazioni offerte nel settore giovanile ci avrebbe fatto divertire. Ha dimostrato di poter giocare anche come attaccante centrale. Spero che altri facciano come lui, ci sono ragazzi molto interessanti che possono seguire le sue orme. Il Cesena sta costruendo le sue fortune con giocatori cresciuti nel vivaio, come Pieraccini, Francesconi e Shpendi».

Ieri sera club e grifoni sono stati protagonisti della tradizionale cena di Natale con gli sponsor al Castello di Rosciano, oggi pomeriggio torneranno a correre in vista del derby di Arezzo di lunedì (ore 20,30). Alla ripresa da verificare le condizioni di Vazquez (prevista ecografia), Angella e Iannoni sabato usciti acciaccati. E cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale delle disposizioni di sicurezza e delle restrizioni in arrivo dalle autorità aretine (da replicare al ritorno a Perugia) per i tifosi biancorossi nel derby del Comunale. Ai supporters perugini dovrebbero essere assegnati 800 biglietti.