Sabato 4 Novembre 2023, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 08:39

PERUGIA Dall’ultima volta che Ancona e Perugia hanno incrociato il loro cammino in Coppa Italia sono passati 14 anni. A 3 lustri fa risale il famoso playoff che vide la rimonta dei Dorici (2-0) nel match di ritorno al Del Conero dopo il 3-1 subito al Curi, una beffa atroce per il Perugia di Cuccureddu che puntava alla B.

Ma chi ha buona memoria sa che per il Perugia da quelle parti di soddisfazioni ne sono arrivate pochissime e ormai perdute nella notte dei tempi. Perché Ancona-Perugia è sfida dalla lunga tradizione e conta la bellezza di 26 precedenti tra campionato regionale, II Divisione Sud, Ia Divisione, IV Serie, Serie B, Serie A (una sola sfida con Serse Cosmi e Nedo Sonetti alla guida, finita 0-0 nel 2003-2004 nel giorno in cui Mario Jardel, al debutto tra i dorici, sbagliò tifoseria e andò a salutare i perugini), serie C e C1, includendo le partite degli anni Venti contro la Emidio Bianchi Ancona, che solo nel ’31 si sarebbe fusa con un’altra realtà locale per la nascita dell’Anconitana. Ecco perché di vittorie da quelle parti c’è chi ne conta due e chi arriva a tre: una nel ’23-24 in Seconda Divisione Sud, due in Serie C nel ’59-60 (2-0 con gol di Magni e Moretti) e nel ’62-63 (2-1 con doppietta di Ilario Castagner), appunto sessant’anni fa. Briciole.

Da allora per inciso il Perugia ad Ancona ha inanellato una serie di brucianti sconfitte (in tutto fanno 15 con 8 pareggi). La rivalità tra le tifoserie è accesa anche se demandata alle nuove generazioni. Fatto sta che qualcuno ad Ancona del Perugia si ricorda, se è vero che in settimana sono stati appesi striscioni per invitare la gente a venire allo stadio per le vie della città. E che i perugini saranno numerosi: alla serata di ieri erano stati venduti 380 biglietti, entro stasera pare si posa arrivare almeno alle 500 unità. D’altro canto tra Perugia ed Ancona c’è stata sempre una tradizione di ex e intrecci. Tra tecnici (Pagliari, Cornacchini, Perotti, Colautti, Menichini, Frosio, Galeone), giocatori (Albino, Anaclerio, Briaschi, Brondi, Bucchi, Cottini, Ciccotelli, Catinali, Camplone, Daino, De Stefanis, Di Carlo, Di Francesco, Dicara, Erceg, Ermini, Eusepi, Evangelisti, Giandomenico, Roberto Goretti, Guastalvino, Melchiorri, Melli, Milanese, Montervino, Mustacchio, Pagano, Paponi, Petrachi, Rapajc, Ripa, Rizzato, Robbiati, Roccati, Sogliano, Storari, Sussi, Tangorra, Tarana, Tovalieri, Viali, Vinti, Zanon) e persino presidenti (Fedeli e Pieroni, senza contare i rapporti intrecciati con i Gaucci tra i capi di imputazione per il patron Luciano).

DAL CAMPO

La realtà ora parla di un Perugia imbattuto e lanciato al terzo posto così come di un’Ancona ambizioso e che sembra avere ritrovato il passo con il ritorno di Colavitto. Per una sfida (domani ore 20,45 al Del Conero) che si annuncia delicata e interessante. Baldini ha ritrovato Adamonis dopo 4 giorni di febbre ma non ancora Seghetti, che ha lavorato a parte ma dovrebbe farcela.

Probabile che Baldini intenda confermare il 4-3-1-2 con Santoro dietro due punte (la coppia Seghetti-Cudrig pare favorita in questo momento), mentre in difesa ci saranno Paz (oppure Mezzoni) e Bozzolan sulle fasce, Vulikic e Angella al centro. Iannoni, Bartolomei e Kouan sono candidati a una maglia da titolari a centrocampo. Infine, anche per Iannoni e Mezzoni, apprezzati ex di turno, sarà una domenica speciale.