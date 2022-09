Grifo, un altro brutto scivolone: contro il Brescia finisce 2-1

BRESCIA - Un'altra sconfitta per il Grifo di Fabrizio Castori. L'uno-due messo a segno dalle rondinelle è terribile. In appena un quarto d'ora Galazzi e poi Ayé battono Gori su due disattenzioni della difesa biancorossa. La reazione poi arriva, segna Luperini, ma non basta. Non sono sufficienti neanche gli ingressi di Kouan e Melchiorri nella ripresa tanto che al 75' Gori deve pure parare un rigore a Moreo (fallo di Vulikic su Bertagnolli) per evitare la debacle.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini 6 Jallow 6 Adorni 6 Papetti 6 Mangraviti 6,5 Bisoli 6 (46’ Benali 6) Labojko 6 (82’Garofalo) Bertagnoli 6 Galazzi 7 (60’Viviani 6) Moreo 5,5 (82’Nuamah) Ayé 6,5. A disp.: Andrenacci, Bianchi, Niemeijer, Pace. All.: Clotet.

PERUGIA (3-5-2): Gori 6, Vulikic 5 (85’Matos) Angella 5,5 Curado 5 Casasola 5 Luperini 6 Vulic 5,5 (71’Bartolomei) Santoro 5 (62’Kouan 6) Paz 6 Olivieri 5 (46’Melchiorri 5,5) Di Carmine 5,5 (62’Di Serio 5,5). A Disp. Furlan, Moro, Rosi, Baldi, Righetti, Iannoni. All. Fabrizio Castori

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6

Marcatori 5’Galazzi, 14’Ayé, 35’Luperini.