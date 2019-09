Grifo, un'altalena di emozioni e poi l'annuncio: torna Falcinelli per andare in A. La gioia di Santopadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un'altalena infinita di emozioni in un pomeriggio, l'ultimo del calciomercato, in cui la tanto attesa notizia non sembrava voler mai arrivare. Notizie contrastanti da Milano, addirittura un inserimento del Cagliari in serata quando la cosa sembrava ormai fatta, tutti col fiato sospeso fino all'annuncio ufficiale: Diego Falcinelli torna al Perugia. Torna per rimettersi in gioco, per tornare protagonista e, inevitabile, per contribuire a portare il Grifo in serie A rendendo ancora più forte una squadra che già dimostra di essere di alto livello.L'annuncio arrivato a pochi minuti dal fischio finale del calcio mercato, intorno alle dieci di lunedì sera. Gongola il presidente Massimiliano Santopadre, che ai microfoni di Sky spiega: «I colpi importanti arrivano all'ultimo momento, è inevitabile. Siamo felici, e anche Diego lo è. Torna a casa e questo è un grande stimolo per tutti. Iemmello-Falcinelli attacco super? Abbiamo anche Melchiorri e Capone e speriamo che sul campo mantengano fede alle premesse».La notizia dell'arrivo di Falcinelli ha scatenato i tifosi: c'è da attendersi anche un'impennata della campagna abbonamenti, la cui chiusura è prevista prima del match con la Juve Stabia al Curi del 14 settembre.