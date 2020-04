Grifo, allenamenti dal 18 maggio e l'incubo del bilancio al 30 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Solo il 18 maggio, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, torneranno gli allenamenti di gruppo del calcio. Un primo passo verso il possibile ritorno dei campionati, per il quale ieri sera il Governo ha annunciato «un percorso condiviso per capire se ci sono i presupposti». In base a questo annuncio, per arrivare pronti al 18, è ragionevole pensare che dall’11 maggio potrebbero scattare i test medici previsti dal protocollo. Nel balletto delle date annunciate, una resta però fuori discussione: quella del 30 giugno. Quando la maggior parte dei club dei campionati professionistici, tra cui il Perugia, dovranno chiudere il bilancio di esercizio 2019-2020. Una data che in tempi normali cade molti giorni dopo la fine del campionato e un mese e mezzo prima che inizi il successivo, la scadenza da cui dipende il rilascio delle Licenze Nazionali per la partecipazione alle competizioni. Ma che invece in tempi di coronavirus rischia di arrivare troppo presto e comunque nel momento sbagliato, per quasi tutti e anche per il Perugia, tra i pochi club sfavorevoli alla ripartenza. Nel caso di una mancata ripartenza Santopadre eviterebbe di versare gli ultimi quattro mesi di stipendio ai grifoni (se si dovesse ripartire il taglio potrebbe invece essere di due mesi), tirando così una boccata d’ossigeno alla luce delle ingenti perdite aziendali. Mentre se si dovesse ricominciare allo scopo di assegnare i titoli ed evitare i contenziosi, arriverebbe probabilmente nelle casse dei club di B il pagamento dell’ultima trance dei diritti televisivi, indispensabile per far tornare i conti del buon numero di società che l’ha già fatturata e messa a bilancio in una situazione di annullamento delle restanti entrate. La posizione del Perugia è chiara: se – come pare ormai certo - il club sarà costretto a tornare in campo, non si tirerà indietro ma Santopadre si aspetta allora un concreto aiuto dalla Federazione oppure dalla Lega di A. Un aiuto economico che servirebbe a sostenere le spese del protocollo, almeno 400.000 euro a club per tenere 70 persone sigillate in ritiro, screening medici con tamponi o test sierologici, mascherine, sanificazioni e quant’altro. Nel comunicato seguito all’ultima assemblea di Lega di Serie B non a caso è stato pubblicizzato l’invio di una lettera alla Lega di A con l’esplicita richiesta del rispetto degli accordi stipulati nel 2009 per la spartizione dei diritti televisivi, quando la quota che spettava alla B era del 7,5%. Una quota che poi si è assestata negli anni successivi al 6% privando la B dell’1,5% che ora si trova a rivendicare, sottolineando la differenza tra le prime e le seconde leghe degli altri paesi il cui rapporto va dal 10% al 20%. Si tratta di circa 16-17 milioni di euro che, divisi per i 20 club di serie B, porterebbero circa 800.000 euro nelle casse di ciascun club. Se alla fine questi soldi dovessero arrivare così come è arrivato il posticipo del pagamento dei contributi inizialmente previsto al 30 giugno da parte del Governo, per i club di B significherebbe avere la possibilità di ripartire senza fallire. Mentre Santopadre, che fa parte del Consiglio Direttivo della Lega di B con specifico incarico alla parte amministrativa, dovrebbe sì incassare la ripartenza che ha annunciato di non gradire pensando soprattutto alla salute dei suoi atleti, ma registrerebbe a tutti gli effetti una nuova vittoria personale.