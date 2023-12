Grifo, per aiutare l'attacco serviranno anche i gol della difesa

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:45







PERUGIA - Francesco Baldini ha chiarito il tema senza tanti giri di parole dopo il match contro la Carrarese: «È logico che lo score di un attaccante conta tanto ma non abbiamo il giocatore da 20 gol. Io però non ho il tempo di lamentarmi. Noi siamo partiti con tante difficoltà ma siamo lì e ce la giochiamo partita per partita. Io penso che abbiamo una buona squadra, soprattutto a centrocampo, ma con margini di miglioramento».

Insomma che esista un allarme attacco appare evidente, eppure la questione relativa alla prima linea del Perugia ma più in generale a tutto il Grifo è alquanto complessa. Se infatti si vanno ad analizzare tutte le reti messe a segno dai biancorossi, appare chiaro che, come numero complessivo è lecito attendersi qualcosa di più. Sono totalmente 17 i gol siglati finora dalla squadra di Francesco Baldini. Meglio hanno fatto otto squadre: il Cesena è fuori gara con ben 37 reti, più vicine le altre: la Torres con 23, il Pescara con 22, la Recanatese con 21, il Rimini e l’Ancona con 19, quindi il Gubbio e l’Arezzo 18.

Naturalmente è ben diversa la questione se si guardano le reti subite. In questa graduatoria, il Grifo è al terzo posto dietro a Torres e Carrarese. Il punto però è un altro: esiste un problema attacco? In parte. Se da un lato come detto il Grifo segna obiettivamente poco, dall’altra va pure sottolineato come il reparto in se stesso, non è tra i meno prolifici della categoria. Già perché anche senza fare caterve di reti, la prima linea del Grifo ha siglato 8 gol, pochini ma c’è di peggio.

IL PROBLEMA

Dove in realtà i biancorossi possono dare un maggior apporto in termini di realizzazione è in terza linea. La difesa perugina per quanto come detto in assoluto una delle più forti di tutta la categoria appare poco avvezza a segnare. Finora è stato siglato soltanto un gol in campionato, quello di pregevole fattura messo a segno da Damiano Cancellieri su calcio di punizione contro il Pescara in un momento alquanto difficile. Un bottino alquanto magro soprattutto se si considerano anche le difficoltà delle punte. Finora, poche squadre hanno uno score peggiore di quello del Perugia. A sorpresa c’è la capolista(in coabitazione con il Cesena) Torres con zero reti alla stregua del fanalino di coda Fermana. Come i biancorossi hanno fatto Recanatese, Gubbio, Arezzo, Pontedera, Pineto e Lucchese.

Meglio tutte le altre a partire dal solito Cesena che primeggia anche in questa graduatoria con sette reti da parte della terza linea, proseguendo con la Spal cinque, quindi l’Entella con tre. A due ci sono ben sette squadre: Pescara, Rimini, Ancona, Carrarese, Sestri Levante e Vis Pesaro. Un dato che deve far riflettere.

LE ALTRE NOTIZIE

Continua la preparazione del Grifo in vista del match di domenica. Sul fronte formazione, con Iannoni fuori, possibile lo spostamento di Santoro in mediana con l’inserimento di Ricci dietro alla coppia Matos Seghetti. L’alternativa è quella di lasciare il centrocampista siciliano sotto punta con l’inserimento in seconda linea di Acella con in subordine Torrasi, apparso in crescita negli ultimi allenamenti ma mano adatto del primo a ricoprire il ruolo di mezzala.

Improbabile ma da non escludere, il ritorno al 4-3-3 con Adamonis tra i pali, Mezzoni, Angella, Vulikic e uno tra Bozzolan e Cancellieri sulla corsia esterna, il trio Bartolomei, Kouan e Santoro in seconda linea e il tridente Ricci, Matos e Seghetti (da punta centrale). In questo caso sarà fondamentale valutare la condizione di Ricci, che contro la Carrarese si è ben disimpegnato ma probabilmente non è ancora al meglio per poter giocare da attaccante esterno.