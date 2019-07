Gravissimo studente caduto da un muraglione a Perugia nella notte

Ultimo aggiornamento: 09:26

In fin di vita a 24 anni dopo essere caduto da un muraglione: uno studente originario della provincia di Grosseto è precipitato da un muraglione e ora si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Il fatto è accaduto intorno all'una di notte: per cause in corso di accertamento, il giovane è precipitato dall'altezza di sei metri su una piazzola di via Indipendenza.Scattato l'allarme, lanciato da amici di una ristretta comitiva, che aveva trascorso la serata nelle vie cittadine, gli operatori del 118 hanno trasportato lo studente in sala rossa del Pronto Soccorso del S. Maria della Misericordia. I medici hanno disposto la messa in sicurezza del paziente, che è stato intubato è trasferito in Rianimazione. Gli accertamenti hanno evidenziato, tra l'altro, un trauma al bacino e la frattura degli arti. Sono stati effettuati anche gli accertamenti per evidenziare l'eventuale assunzione di alcol o droga.Negli anni scorsi erano accaduti diversi fatti analoghi, come ricordano fonti dell'ospedale: tra questi, uno studente spagnolo che precipitò dallo stesso punto, che ebbe salva la vita dopo numerosi interventi chirurgici ed una studentessa americana, anch'essa che precipitata da una altezza di oltre sette metri, mentre si trovava sul davanzale di una finestra in un appartamento di via Marzia, poco distante dall'ultimo episodio. Anche quest'ultima sopravvisse dopo oltre due mesi di ricovero, di cui uno nel reparto di Rianimazione.Anche le condizioni dello studente italiano, come riferisce una nota diffusa dall'ospedale, vengono definite "molto gravi". E' intervenuta anche una pattuglia della Polizia di stato.