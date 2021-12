Grave incidente sull'A1 fra Orvieto e Attigliano. Un uomo in codice rosso

Grave incidente sull'A1 nella tarda mattinata di oggi. All'altezza del chilometro 472, in direzione Attigliano un'auto ha tamponato un autoarticolato. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre italiani. Un cinquantacinquenne alla guida dell'auto e due quarantenni. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il 118, che ha trasportato l'uomo alla guida della vettura all'ospedale di Terni in codice rosso, insieme al personale viabilità autostrade e alla polizia stradale di Orvieto per le attività di soccorso delle persone coinvolte ed il coordinamento degli interventi e la messa in sicurezza del traffico. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente anche se dai primi rilievi si potrebbe supporre un momento di fatale distrazione da parte del conducente dell'auto.