Venerdì 14 Aprile 2023, 11:44

Il progetto del Grande Curi resta fermo. Dopo la richiesta di approfondimenti e chiarimenti partita da palazzo dei Priori verso l’ Arena Curi Srl, non c’è stato alcun documento che ha fatto il percorso inverso. E sì che il 10 aprile, giorno di Pasquetta, scadevano i termini per avere il sì o no per la dichiarazione di pubblico interesse del project financing da 75 milioni di euro e spiccioli.

Le richiesta di chiarimenti fatte dal Comune circa un mese fa hanno sospeso i termini della procedura. Chiarimenti che sarebbero stati numerosi e anche molto approfonditi. Questo significa, da quello che filtra, che al momento l’operazione è ferma. Almeno dal punto di vista formale visto che gli uffici comunali non avrebbero ricevuto alcuna risposta ai loro dubbi: dal piano finanziario all’assetto della viabilità tanto per indicarne due. Ferma non significa che l’operazione sia abortita. Tant’è che gli ultimi rumors raccontano che ci sarebbe, dalla cordata di imprenditori che ha messo sul tavolo il progetto del nuovo Curi firmato dall’archistar Gino Zanavella, l’idea di chiedere un impegno del Comune per la partnership inferiore alla richiesta iniziale. Quindi non più 12 milioni. Quanto? L’entità del taglio non filtra, ma il segnale sarebbe chiaro. E non è escluso che il Comune, nella recente interlocuzione con Cassa depositi e prestiti, abbia anche fatto una mano di conti sull’impegno massimo su cui palazzo dei Priori può investire. Senza dimenticare, però, che nel piano triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione che il consiglio comunale approverà a fine mese, la giunta Romizi ha appostato altri soldi per la sostituzione dei gradoni del vecchio Curi. Cioè la giunta si tiene una exit strategy. Strategia chiara: sistemare il vecchio stadio a blocchi come è stato fatto per la curva Nord.

Attenzione. Numeri, cifre e soluzione per spingere il Comune a entrare nell’affare che non è stata ancora formalizzata e, a rigor di logica, potrebbe stare nella risposta ai chiarimenti che i tecnici del Comune hanno chiesto ai colleghi della Arena Curi srl. Riposta che però non è ancora arrivata. Come ancora non c’è stata la richiesta di convocare la conferenza dei servizi. Incombenza per la cordata di imprenditori da attuare entro i sessanta giorni dalla proposta di project financing, ma lo stop alla clessidra scattato con la richieste di chiarimenti frena anche quel tipo di richiesta. Insomma, la situazione è ancora molto fluida, i giorni passano, il Curi ha la gradinata chiusa e il finale di stagione del Grifo è da batticuore. Resta il mega progetto da 18mila posti tutti coperti, lo spazio per l’albergo con le suite vista campo, gli sky box, le attività commerciali(ma non un alimentari) e il centro per la riabilitazione più la possibilità per il Comune di avare spazi oer gli uffici per un’operazione in cui la parte degli eventi e del commerciale stanno un gradino più in alto del calcio