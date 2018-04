Grifo alla Tafazzi:clamorosa doppia rimonta dell'Ascoli (2-2). Breda: «Come si fa a pensare che non vogliamo andare in A?»

ASCOLI - Ai limiti della realtà. I due gol presi dal Perugia al Del Duca di Ascoli sono surreali esattamente come i tre concessi alla Ternana nello sciagurato derby di una settimana fa. Come il personaggio tv Tafazzi, il Grifo ancora una volta riesce a farsi male da solo. E sei punti che avrebbero lanciato la squadra di Breda al secondo posto, diventano un misero punticino. E meno male che la vittoria del Cittadella sul Foggia permette, da un lato, l'aggancio da parte dei veneti ai grifoni (che scivolano così all'ottavo posto) ma tiene il Foggia, nono, a debita distanza dal momento che i punti di distacco ora sono sette e non centrare i playoff a questo punto sarebbe un vero e proprio suicidio calcistico.



Due fiammate di Cerri (un colpo di testa su cross di Mustacchio nel primo tempo, una girata in area su conclusione di Diamanti stoppata con un braccio nella ripresa) mortificate, frantumate da due clamorosi errori difensivi: il primo imputabile soprattutto a Leali, che sbaglia completamente un'uscita (32' primo tempo) permettendo ad Addae (un vero trattore in mezzo al campo) di infilare il primo pareggio a porta vuota; il secondo riferibile invece a mezza difesa biancorossa (da Pajac che si fa saltare, a Colombatto che non interviene, ai tre centrali che non trovano il tempo di spazzare un pallone vagante in area) neanche un minuto dopo il gol del 2-1.



Un secondo vantaggio meritatissimo, perché dopo un primo tempo in sofferenza con l'Ascoli che sfiora il gol in due circostanze nella ripresa in campo c'è solo il Perugia. Palle gol a ripetizione per Mustacchio, Diamanti, Belmonte mischie in area e palloni ribattuti sulla linea, una pressione praticamente costante con l'Ascoli di Cosmi in evidente debito di ossigeno e tenuto in piedi da un portiere, Agazzi, che non ha sbagliato nulla.



Un finale di partita in crescendo che dimostra come il problema in questo momento di questa squadra sia soprattutto a livello psicologico, che dimostra come i tre gol subiti dalla Ternana abbiano lasciato il segno perché il timore di sbagliare è palese. Ora diventano necessari i tre punti martedì pomeriggio al Curi nel turno del primo maggio contro la Ternana.



«Abbiamo reagito rispetto al derby, dimostrato voglia di vincere fino all'ultimo - ha detto Breda a fine gara ai microfoni di Umbria tv -. Dopo un primo tempo difficile, nell'intervallo abbiamo registrato alcune cose e siamo cresciuti guadagnando campo. Non vogliamo andare in serie A? Come si fa a metterlo in dubbio? Questa squadra ha avuto un andamento altalenante, e questo momento di flessione ci sta dopo una cavalcata incredibile. Tutte lo hanno avuto, il Parma ha perso con l'ultima in classifica. Tutti vogliamo andare in A, noi per la classifica e la società per i ritorni economici. Dobbiamo far dimenticare il derby, ma non esiste che non ci crediamo. Abbiamo quattro partite, speriamo altre dopo, ma in queste quattro dobbiamo fare più punti possibile sapendo che non è facile con nessuno».



Ascoli: Agazzi, Gigliotti, Lores Varela (28′ st De Feo), Mogos, Addae, Padella, D’Urso, Kanoute, Mignanelli (9′ st Florio), Cherubin, Monachello (39′ st Ganz). A disp.: Lanni, De Santis, Rosseti, Mengoni, Parlati, Castellano, Clemenza, Baldini, Perri. All. Cosmi



Perugia: Leali, Pajac (24′ st Terrani), Magnani, Mustacchio, Di Carmine, Volta, Colombatto, Belmonte, Diamanti (35′ st Buonaiuto), Bianco (21′ st Gustafson), Cerri. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Gonzalez, Achy, Del Prete, Terrani, Kouan, Germoni. All. Breda



Arbitro: Pezzuto di Lecce

Reti: 17′ pt – 20′ st Cerri, 32′ pt Addae, 21′ st D’Urso



Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA