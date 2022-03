Terni, gli studenti del Donatelli vincono un concorso intervistando i nonni

Gli studenti della classe 2as del Liceo Scientifico “Renato Donatelli”, guidati dalla professoressa Celeste Montecchiani, hanno partecipato al Concorso “Ursula Grahmann, una scienziata da scoprire e raccontare” indetto dall’Università degli Studi di Perugia, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

APPROFONDIMENTI IL DONO A Orvieto un quadro e dolci di carnevale. Artistico e... CONCERTI Terni, gli studenti del Briccialdi organizzano concerti in...

Gli studenti si sono aggiudicati una menzione speciale e un premio in danaro per il lavoro svolto. L’elaborato che ha meritato il premio, è stato realizzato in formato multimediale e presenta la vita di Rachel Carson, ambientalista che a metà del secolo scorso denunciò per prima i danni causati dal DDT. Gli alunni hanno svolto il loro lavoro mettendo in relazione gli studi della Carson con i comportamenti tenuti dai contadini in Umbria negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. La commissione ha giudicato molto interessanti le interviste che gli studenti hanno fatto ai loro nonni.

«Il progetto ha anche permesso ai ragazzi di approfondire e valorizzare tematiche molto attuali nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica», dicono al liceo Donatelli.