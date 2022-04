Terni, gli studenti del Casagrande-Cesi in silenzio per la pace

Una passeggiata silenziosa dal piazzale della scuola, in largo Paolucci, fino ad arrivare al convento di Santa Maria delle Grazie. E’ quanto hanno organizzato per giovedì mattina, 7 aprile, gli studenti e gli insegnanti dell’istituto Casagrande Cesi. L’intento è quello di far riflettere i ragazzi sul valore della pace nel mondo quale condizione per il rispetto dei diritti umani, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della fratellanza e dell'autodeterminazione dei popoli e degli Stati.

Proprio per lasciare spazio alla riflessione del singolo gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di mantenere il silenzio durante il tragitto che porta dalla scuola al convento di Santa Maria delle Grazie. La partenza è prevista per le 11. Ad aspettare i ragazzi ci sarà Don Angelo, parroco di Santa Maria delle Grazie.

«Non essendo possibile far partecipare tutti gli alunni dell’Istituto, come ci sarebbe piaciuto, a causa della ristrettezze imposte ancora dalla pandemia abbiamo deciso di far intervenire alla passeggiata solo i rappresentanti di classe; questi raggiungeranno, insieme ai docenti, il Convento di S. Maria delle Grazie dove è previsto un momento di condivisione e di convivialità nello spazio

pic-nic riservato per l’occasione al nostro Istituto», spiegano al Casagrande-Cesi.

Il ritorno a scuola è previsto intorno alle 15.