Terni, gli studenti del Briccialdi organizzano concerti in biblioteca

Appuntamento in biblioteca, in piazza della Repubblica, per gli appassionati di musica. La consulta degli studenti dell’istituto Briccialdi, organizza “Musica tra le righe”, una rassegna di concerti che vedrà come protagonisti gli studenti della scuola ternana. Un’occasione per gli aspiranti musicisti di mettersi alla prova sperimentando quello che sarà il loro lavoro futuro e, un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica, per gli appassionati.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Terni e Amelia, nasce il "Club di scacchi". Al via il...

Grazie alla collaborazione con la biblioteca comunale tutti i concerti si terranno presso il caffè letterario alle 17.30. Il via oggi pomeriggio con l’ensemble di clarinetti formato da Andrea Piccione, Andrea Sciarra, Sofia Cocco, Aurora Canali, Laura Martellucci, Giada Feliciangeli. In programma musiche di Schubert, Bizet, Paganini, Joplin.

Domani, sempre alla stessa ora, pomeriggio dedicato al Romanticismo da Schumann a Fauret. A suonare saranno Anna Chiappalupi, violino, Francesco Gentile, pianoforte.

Il concerto del sette marzo sarà all’insegna della musica da salotto da Grieg a Franck, il 14 marzo appuntamento con paesaggi sonori Schumann e Brahms. Il 15 marzo sarà la volta del folklore tra Europa e Americhe con musiche di Dvorak, Liszt e Cajkovskj. Il 21 marzo Clarinetto e Pianoforte in concerto con musiche di Copland, Messager, Chopin, Bach.

Il concerto del 28 marzo sarà dedicato ad uno strumento poco conosciuto e ad un repertorio altrettanto inusuale: Il Fagotto nel Novecento. Saranno suonate musiche di Glière, Piernè, Bozza, Hindemith, Tansman.

Ancora una chicca il 29 marzo con l’appuntamento intitolato: Declinazioni di Contrabbasso e Pianoforte in programma Rossini, Glière, Bottesini, Skrjabin, Čajkovskj. I concerti del 4 e 5 aprile saranno dedicati al bel canto. L’undici aprile è in programma un pomeriggio dedicato al musicista ternano a cui è intitolata la scuola: Giulio Briccialdi flautista di gran talento, ai suoi tempi applauditissimo musicista etichettato come il Paganini del flauto.

La rassegna “Musica tra le righe” ha il contributo della Fondazione Carit. L’ingresso ai concerti è gratuito.