Come si costruisce una capanna: gli scout della provincia di Terni fanno lezione di "branco" sul web

Ai tempi del coronavirus pure gli scout si adeguano. Ed ecco che in mancanza di riunioni del branco di “Popolo libero” di Montecastrilli 1, ci si affida al web, meglio ancora a YouTube. Insomma, la spiegazione dello scout Francesco è esauriente e può servire da base per uno scambio ancora più grande delle esperienze degli scout della Conca ternana ed altro proprio sulla rete, anche per unificare sforzi, obiettivi e programmi. Quello di Montecastrilli, un gruppo che arriva anche a Narni, è un primo tentativo al quale seguiranno anche altri sempre per verificare la capacità di "mani abili" del gruppo, in attesa di poter ritornare tra i boschi insieme agli istruttori.

