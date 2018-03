ORVIETO (Tr) Arrivano anche quest’anno le “Uova della Speranza” per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Orvieto. Anche quest’anno sabato 31 marzo, in occasione della Pasqua, gli atleti della Associazione Sportiva Orvieto Runners hanno organizzato una staffetta di solidarietà che avrà inizio la mattina alle ore 8 ad Assisi, e terminerà nel pomeriggio ad Orvieto, in Località Ciconia, presso l’Ospedale “Santa Maria della Stella”. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Orvieto. Al termine della staffetta gli atleti doneranno ai bambini del Reparto di Pediatria le “Uova della Speranza” del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, che da anni è impegnato a favore della ricerca per la cura di leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini. La staffetta Assisi-Orvieto, giunta alla seconda edizione, è stata ideata dall’associazione Orvieto Runners che, proprio attraverso l’attività sportiva, vuole offrire un contributo al tessuto sociale non solo del comprensorio orvietano. Ad accogliere al Santa Maria della Stella i partecipanti alla staffetta ci sarà la dottoressa Maria Rita Valecchi, direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Orvieto e tutto il personale del reparto di Pediatria.



Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



