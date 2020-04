Gli orti di sant’Agostino di Narni vanno incontro alla primavera: ora si possono coltivare

Giorgio, un “volontario” che ha in affitto un pezzo degli orti comunali sotto sant’Agostino, sta raccogliendo in questi giorni le cipolle, pronto a fare lo stesso anche con gli agli. Ma anche Monaldo, Sergio, Marco i coltivatori degli orti ricavati sul terreno comunale sotto il complesso monastico di sant’Agostino e delimitati dalle medievali Mura castellane, si apprestano a cogliere i primi frutti del loro lavoro. Quegli spazi erano stati frazionati dal Comune per essere poi assegnati a chi ne aveva fatto domanda. Ora è possibile per gli affittuari continuare a coltivarli a pieno titolo dato i provvedimenti della ministra Bellanova, che ha inteso tutelare chi ha un piccolo spazio che rassomiglia per certi versi ad una sorta di “orto di guerra”, ma che ha una produttività altissima. V’è da dire che nessuno nel tempo della pandemia si era accanito contro gli agricoltori urbani anche perchè tutti sanno la fatica che serve per riuscire a mettere in tavola prodotti autoprodotti e a chilometri zero per davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA