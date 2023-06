Gli ex Grabbi e Zampagna ricordano la "loro" Ternana in una cena per aiutare Flavia

Due bomber tra i più amati nella recente storia della Ternana. Il bomber di Terni, di Borgo Rivo, con la sciarpa al collo, Riccardo Zampagna. Poi il bomber indimenticato da molti, quel Corrado "Ciccio" Grabbi che nella "Ternana arrapante" di Andrea Agostinelli illuminò le pupille degli spettatori con 20 bellissimi gol. Zampagna e Grabbi, per quanto non abbiano giocato insieme a Terni, ricorderanno insieme, anche attraverso racconti e filmati, i ricordi delle loro militanze nella Ternana. Lo faranno lunedì 12 giugno, in una cena organizzata per scopi benefici. La serata, nel locale Fat degli spazi culturali del Caos, manderà tutto il ricavato in favore di Flavia, una ragazzina di Terni affetta da una rara malattia generica e che necessita di cure e farmaci molto costosi. La città sta aiutandola e lo farà anche con questa cena. Per partecipare, ci si deve prenotare e si versa la quota di 20 euro. Denaro che poi va devoluto all'ospedale Bambin Gesù di Roma per i progetti di ricerca legati alla cura della Ugdh, che è la malattia della quale Flavia è affetta. La ragazza sarà presente insieme alla sua famiglia, che ha voluto e allestito questa cena per raccogliere fondi. Tra una portata e l'altra, ci saranno momenti nei quali Zampagna e Grabbi interverranno, coordinati da Luca Marchetti e Ivano Mari, proprio per ripercorrere le loro esperienze e ricordare i loro indimenticabili gol segnati con la maglia delle Fere. La serata è organizzata grazie all'apporto di Terni col cuore, l'associazione benefica nata dalla costola della Ternana calcio, del Centro coordinamento Ternana clubs e dell'associazione "Il sogno di Rebecca". I numeri per prenotarsi sono 349/7824231 e 348/5816436.