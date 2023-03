Sabato 25 Marzo 2023, 00:17

Ternana, un ultimo sforzo che l'obiettivo playoff è alla portata. Gli ex allenatori rossoverdi, in linea di massima, credono nelle Fere. Sono quasi tutti convinti che ce la possano fare. In generale, emerge una Ternana pronta a giocarsi le sue carte, mentre come uomini chiave si individuano Cesar Falletti, Athony Partipilo, ma soprattutto Antonio Palumbo. Tanto per sentire alcuni di loro, ci crede Fabio Liverani, tecnico dell'anno del miracolo salvezza, che aveva affrontato le Fere in questo campionato con il Cagliari prima di essere esonerato: «La Ternana - dice - può raggiungere sicuramente gli ultimi due o tre posti per entrare nei playoff. Ha tutte le qualità per riuscirci. Per questo, dico che sicuramente ce la farà». Gli uomini chiave, per lui, saranno due che conosce bene e che ha allenato proprio in rossoverde: «Sono sicuro che Falletti e Palumbo potranno dare il loro apporto nel finale di campionato». Renzo Gobbo e Sandro Pochesci reputano importante anche la carta-Lucarelli. Il primo vede la sua ex squadra in grado di puntare ai playoff, «visti la posizione di classifica e il tipo di squadra che è». L'uomo chiave, per lui, può essere proprio il suo successore sulla panchina: «Conoscendo l'ambiente - dice Gobbo - l'uomo più importante è l'allenatore, Cristiano Lucarelli. Ha le qualità per portare la Ternana a questo obiettivo». Pochesci aggiunge: «Mi sembra che con il ritorno di Lucarelli si sia ritrovata una certa armonia e una certa unità. Lui può guidare questa squadra al meglio. E la squadra, per me, farà i playoff. Lui, si ricordi che prima dell'esonero era terzo in classifica e che ha una squadra pronta per un bel traguardo». Sugli uomini chiave, anzi sull'uomo chiave, non ha dubbi: «Palumbo. E' il giocatore più forte della Ternana. Lui, secondo me, è pronto per la serie A». Palumbo è uno dei possibili uomini importanti anche per Domenico Toscano. L'attuale allenatore del Cesena punta anche su Falletti e Partipilo. «Ma la vera chiave - dice - non sarà tanto un calciatore, quanto l'equilibrio in generale tra ambiente, società e squadra. Questo, in un certo momento, era mancato. Terni, però, è un ambiente intelligente e tutte le componenti hanno saputo ritrovarlo. In questo modo, la Ternana può dare l'assalto ai playoff». Fernando Orsi, invece, confida pure in un "mal comune mezzo gaudio", nel senso che la Ternana, nonostante abbia avuto un rendimento non sempre costante, può avvalersi del fatto che non ha avversarie capaci di trovare continuità, tranne forse il Frosinone che sta dominando il campionato. «Pure con i suoi alti e bassi - dice - la Ternana può puntare ai playoff in quanto pure le altre quadre hanno questo tipo di andamento. Servirebbero due o tre risultati utili per confermare la posizione e potersi giocare le finali». Resta più vago, invece, Andrea Agostinelli. Ma solo perché la squadra, ultimamente, l'ha seguita solo marginalmente. E' infatti a Malta, dove allena il Gudja United. «Mi esprimo in generale - precisa - perché mi è difficile dare un giudizio. Ma questa è una squadra che avrebbe dovuto fare di più, visti gli obiettivi iniziali. Poi cosa sia successo, non lo so. I playoff? Potenzialmente, può raggiungerli. E lì può accadere di tutto». Preferisce, però, non sbilanciarsi su possibili uomini chiave: «Non faccio uno o più nomi - spiega - ma in generale la differenza devono farla quelli davanti, Gli attaccanti».