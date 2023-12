Sabato 23 Dicembre 2023, 08:18

PERUGIA - Le donne giuriste e i giuslavoristi, gli avvocati della famiglia e dei minori, ma anche i matrimonialisti e – immancabile – lo squadrone dei giovani avvocati dell'Aiga. E ancora, i rappresentanti di Camera civile, penale, minorile ma anche la Camera nazionale avvocati per le persone, i minorenni e per le famiglie. Insieme al Movimento e all'Unione forense, l'Osservatorio sul diritto di famiglia, i giuristi cattolici e gli avvocati per la mediazione. Tutti insieme, per la prima volta, nella serata organizzata dall'Ordine degli avvocati di Perugia presieduto da Carlo Orlando grazie alla commissione Oltre il diritto, sotto la guida di Marco Piazzai.

Una serata di auguri che ha visto la partecipazione di tutte le organizzazioni forensi, con quasi 150 avvocati a cena alla Posta dei Donini a cenare, ballare e chiacchierare. E magari a fare squadra. Lontani dalle aule, in un momento di socialità e, perché no, divertimento.

«Una serata - spiegano dall'Ordine - che pensiamo già non potrà più mancare dal calendario dei festeggiamenti prenatalizi per la bella riuscita che ha avuto. Perché i tanti cambiamenti che ha subito la nostra professione ci portano ormai a vederci sempre meno e a correre sempre di più, in certi momenti tralasciando uno degli aspetti più belli del nostro mestiere, quello umano. Avevamo tutti voglia di ritrovarci e divertirci insieme e ringraziamo coloro che hanno partecipato condividendo questo spirito sposato dall’Ordine e da tutte le associazioni forensi locali».

Soddisfatto del successo della serata anche il coordinatore di Oltre il diritto: «Voglio ringraziare – commenta infatti Piazzai - tutti i componenti della commissione per l'impegno profuso e per l'ottima organizzazione dell'evento».