I retroscena di Palazzo Spada nel libro dell'ex vicesindaco Andrea Giuli: il 13 maggio la presentazione

TERNI - «Avete mai provato a fare il vicesindaco e l’assessore di una città media? Avete mai provato l’ebrezza di farvi buttare fuori dalla squadra di governo pur avendo fatto e realizzato, progettato e innovato? Dopo aver pestato i piedi ed esserseli fatti pestare?» Ecco, Andrea Giuli ci è riuscito. «E non era affatto facile» - sottolinea. Così l’ex assessore alla cultura del Comune di Terni a proposito del suo ultimo libro "Memorie di un vice sindaco breve. Piccolo manuale di Non sopravvivenza" (Intermedia Edizioni). L’opera di Giuli consente di farsi un'idea di cosa sia accaduto in una fase complicata dell'amministrazione uscente proponendo al lettore vari retroscena, episodi inediti, dettagli scomodi e considerazioni di più ampio respiro. Il testo, una specie di pamphlet a metà tra racconto, cronaca e trattatello filosofico-politico, narra tre anni faticosissimi di esperienza di pubblico amministratore, tecnico e indipendente dai partiti, come se fosse un’avventura, critica e auto-critica, amara e disincantata, appassionata e impertinente. «Racconto le cose fatte e quelle non fatte - spiega Giuli - le piccole vittorie e le sconfitte, gli amici e i nemici, gli altarini del potere, le confidenze, i moti dell’anima e le incazzature, gli sbagli e le intuizioni». Alla fine cosa è rimasto? «Comunque molto» - ammette Giuli. Il libro, in distribuzione nazionale dal 12 maggio, contiene un pezzetto di vita vissuta che può forse servire per far riflettere chi magari mediti una sua discesa in campo, e sarà presentato sabato 13 pomeriggio, alle ore 17,30, al Cenacolo San Marco.