PERUGIA - Coronavirus e giustizia, se Terni parte con l'inciampo del tribunale chiuso fino a oggi per un'avvocatessa positiva e le necessarie procedure di sanificazione, Perugia prova a ripartire sul binario della normalità. Come da comunicazioni del presidente del tribunale Mariella Roberti, infatti, fino al 31 ottobre le attività nelle aule di giustizia del capoluogo continueranno ad avere un regime particolare, ma al momento pare che «la tendenza sia quella di tornare alla normalità», come sottolinea il presidente dell'Ordine degli avvocati perugini Stefano Tentori Montalto.

E in effetti basta guardare i ruoli delle udienze in programma da ieri (data in cui praticamente è ripartito il sistema giustizia dopo la sospensione feriale) per notare come la lunga sfilza dei rinvii – che durante il lockdown toccavano quota 70 per cento – sia stata finalmente sostituita da un calendario utile a smaltire l'arretrato. I tanti mesi con le aule aperte solo per le udienze urgenti, infatti, hanno creato certamente un pesante fardello per un sistema già claudicante, nonostante gli sforzi di tutte le parti – è il caso di dirlo – in causa.

E non mancano le novità, che proprio in questi giorni iniziano a diventare prassi essendo entrate in vigore solo alla fine di luglio, quindi poco prima della sospensione prevista ad agosto. Il presidente Roberti, infatti, il 29 luglio aveva disposto le nuove regole per la trattazione delle udienze sia nel tribunale civile che in quello penale. La novità più rilevante, dopo mesi di udienze su Microsoft Teams e tante difficoltà, riguarda proprio il tribunale di via XIV Settembre, con i processi penali ormai praticamente sempre da tenere in presenza, anche nel caso di cause con detenuti, che prima si collegavano dal carcere (soprattutto per le convalide), e con una programmazione precisa dei fascicoli da discutere, con orari scaglionati per evitare assembramenti. Programmazione scaglionata e chirurgica anche per il civile, salva la possibilità per il giudice di disporre la trattazione scritta – quindi senza alcuna udienza effettiva - o per le parti di chiedere di potersi collegare da remoto. Un'organizzazione che adesso si proverà effettivamente sul campo, con i carichi votati alla normalità pre-pandemia: di certo, l'impressione è che il penale stia ripartendo, come le udienze davanti al giudice di pace con un calendario già fitto, mentre per il civile negli uffici si parla dell'idea di spalmare le udienze anche nel pomeriggio: un'ipotesi concreta di distribuire la programmazione nelle fasce pomeridiane che sarebbe in fase di studio.

Insomma, dopo mesi di stop, il sistema vuole ripartire. «La tendenza, appunto, è quella di tornare alla normalità – ribadisce il presidente degli avvocati Tentori Montalto -. È fondamentale, dopo mesi difficili per tutti. Certo, speriamo che qui non si applichino provvedimenti come quello di Terni: sarebbe un problema. Un disastro. Siamo migliaia di avvocati, più cancellieri, magistrati e personale: ipotizzare la chiusura degli uffici e delle aule per due giorni per ogni eventuale positivo rischia di essere un serio problema. E di certo non la soluzione ottimale».

