Lunedì 20 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Chissà che effetto farà vedere l’Umbria sul grande schermo attraverso gli occhi di Giuseppe Tornatore. Per scoprire che genere di storia vorrà raccontare è già iniziato il conto alla rovescia. Con le zone del Trasimeno che si dice siano protagoniste. L’unica cosa sulla quale sembrano non esserci dubbi è il quando, cioè adesso. Già questa settimana dovrebbero iniziare i primi ciak per le riprese del nuovo film del regista diventato star mondiale con l’Oscar ricevuto per Nuovo Cinema Paradiso.

Tornatore, che ha firmato tra gli altri, film come Stanno tutti bene, La leggenda del pianista sull’Oceano, Malèna e Baarìa aveva dimostrato il suo feeling con l’Umbria circa quindici anni fa quando aveva girato nella nostra regione alcune scene del film La sconosciuta. In seguito aveva anche detto di essere stato colpito dai paesi dell’Umbria. Colpito e ispirato, tanto che adesso torna con un’operazione cinematografica di cui però non si hanno ancora certezze. L’unica è che la fibrillazione già monta. Nelle scorse settimane è iniziata la ricerca delle comparse incentrata, pare, soprattutto tra Piegaro e Pietrafitta. Uomini, donne e bambini. E in queste ore sembra che le riprese siano pronte a partire. Probabilmente il casting proseguirà ancora ma ad oggi non c’è certezza sul tema o l’epoca che Tornatore vorrà raccontare, anche se qualche dettaglio porta verso scorci spettacolari tra Solomeo e Castel Rigone, fino a borghi alle porte di Perugia. Un film ancora avvolto nelle nebbie di stagione per cui non resta che attendere nuove voci o certezze, o per i più curiosi aggirarsi tra gli oliveti pronti a cogliere un «motore, azione».