Giuseppe Santoro presidente di Inarcassa a Terni per un seminario sul welfare e la previdenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il 14 novembre l’hotel Garden ha ospitato il seminario formativo «Una, nessuna, centomila libere professioni», presieduto da Giuseppe Santoro, presidente di Inarcassa. Inarcassa è una cassa di previdenza ed assistenza rivolta ad ingegneri e architetti liberi professionisti e durante il seminario Santoro ha dimostrato attraverso gli ultimi dati come i livelli di reddito di professionisti del comparto edile abbiano subito un certo declino; per questo «è indispensabile costruirsi un percorso previdenziale fino dai primi anni di attività, perché in un contesto socioeconomico come quello attuale avere a cuore il proprio futuro è una necessità ineludibile». Per questo Santoro ha spiegato ai partecipanti le strategie di Inarcassa riguardo al welfare e l’assistenza dei suoi iscritti: punta sull’attività di assistenza, su un maggiore contatto con gli associati e a dare un supporto particolare ai giovani e alle madri.