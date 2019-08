Un rimpasto in salsa sovranista. Fuori l'assessore al personale Sonia Bertocco di Forza Italia. Al suo posto la consigliera della Lega, Sara Francescangeli. Lascerà la Giunta anche l'esponente di FdI Marco Celestino Cecconi, fino ad oggi assessore al sociale. Il partito della Meloni però esce rafforzato dal rimpasto visto che l'attuale capogruppo Orlando Masselli prenderà la pesante delega del bilancio. Il sociale, come anticipato più volte dal Messaggero, andrà a Cristiano Ceccotti, capogruppo della Lega a Palazzo Spada.



Il rimpasto è stato definito nella giornata di oggi dal sindaco Leonardo Latini. La sorpresa è il siluramento della Bertocco, vicinissima al deputato azzurro Raffaele Nevi. Prevedibile l'allontanamento di Cecconi che in più di una occasione, anziani, disabili, ha messo in campo riforme che hanno creato problemi alla maggioranza.