La giunta approva il progetto per il restyling del Curi: corsa ai 5 milioni del Credito sportivo

PERUGIA - La giunta comunale di Perugia, su proposta dell'assessore allo sport Clara Pastorelli, ha approvato il progetto di fattibilità relativo all'adeguamento sismico e alla riqualificazione dello stadio comunale Curi per un importo di 5,3 milioni. Contestualmente, su proposta dell'assessore al bilancio Cristina Bertinelli, è stata approvata una variazione al bilancio 2023-25 prevedendo di finanziare la spesa con un mutuo. In particolare, sarà presentata un'istanza per al bando “Sport missione Comune”, dell'Istituto per il credito sportivo. L'intervento previsto - spiega l'ente - riguarda l'adeguamento statico-sismico delle tribune Est e Ovest e della Curva Sud dello stadio Curi e la riqualificazione del campo da gioco e dei servizi igienici per il pubblico e viene inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025.