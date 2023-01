Giunio Tinarelli e il cammino per la beatificazione

TERNI - Giunio Tinarelli per avere qualche possibilità di diventare santo, ha bisogno innanzitutto di essere pregato. In questi casi c’è la necessità se non l’obbligo, infatti, che qualcuno testimoni una guarigione avvenuta attraverso la sua intercessione, da vivo come da morto. Ecco perché la diocesi non ha smesso mai di lavorare sia per predisporre una serie di immagini da poter venerare, come santini, sia per continuare a cercare persone che abbiano avuto modo di conoscerlo o che lo abbiamo incrociato e che soprattutto ne abbiano tratto un qualche beneficio. Senza dubbio più trascorrono gli anni, più il compito diventa arduo.

Valore, testimonianza, servizio. Ecco le tre direttrici utilizzate per celebrare Giunio Tinarelli. In diocesi il recente postulatore della causa di beatificazione, Michel Foyosseh, nonostante l'assenza per malattia, ha cercato di evidenziare l’esempio immenso di vocazione alla sofferenza di Giunio, l’ex operaio di Alterocca prima e delle Acciaierie poi. La vocazione, infatti, è stata ricordata nell’incontro promosso dall’Unitalsi, dal Centro Volontari della Sofferenza e dalla Consulta della Pastorale della Salute, sabato 14 gennaio con il convegno al Museo Diocesano con la testimonianza di Anna Maria Lanari dei Silenziosi operai della croce e Angela Petitti presidente internazionale del Centro Volontari della Sofferenza.

Il 14 gennaio 1956 Giunio Tinarelli morì nel suo letto nel quale era immobilizzato da oltre vent’anni per una grave malattia per una malattia che lo aveva costretto all'immobilizzazione degli arti. Aveva 44 anni e una fede incrollabile, testimoniata con forza nel dolore. Nel 1948 fondò a Terni la sottosezione dell’Unitalsi, partecipando ogni anno ai pellegrinaggi a Loreto e Lourdes con il treno dei malati. Dal suo letto Giunio ha sconfitto tante illusioni che rendono triste e amara la vita degli uomini.

Il 23 novembre 1969 la salma viene traslata dal cimitero comunale alla Cattedrale di Terni ove tuttora riposa. Il 25 aprile 1985 inizia il processo di beatificazione dopo le parole pronunciate da Papa Giovanni Paolo II durante la visita alle Acciaierie del 19 marzo del 1981, testimone di fede e di amore nella sofferenza: «In quella immobilità, in quella sofferenza, quanta fede, quanto amore il vostro Giunio ha comunicato a coloro che andavano a visitarlo non già per confortarlo o consolarlo, ma per ricevere da lui consolazione e conforto! –disse il Papa- Nel ricordo di questo esemplare cristiano, vi chiedo di pregare e di offrire le vostre sofferenze per l'umanità, per la Chiesa, ed anche per me, perché il mio universale servizio pastorale si compia sempre secondo la volontà di Dio». Il 19 dicembre del 2009 Padre Benedetto XVI promulgò il decreto della congregazione delle cause dei santi per "le virtù eroiche del Servo di Dio".

È seguita la celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu e concelebrata dal vicario generale della diocesi don Salvatore Ferdinandi, dal parroco emerito don Carlo Romani, dai canonici del capitolo della Cattedrale, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. Il vescovo ha sottolineato l’importanza di rendere presente nell’oggi la testimonianza di Tinarelli: “Giunio che oggi ricordiamo – ha detto il vescovo – sa vedere e interpretare autenticamente la sapienza di Dio che è fatta carne nella sua persona. Le sue paure le trasforma in Grazia e sapienza. La figura di Giunio è di esempio affinché si capisca che la vita ha un valore sempre. La sua testimonianza è per noi oggi, perchè tutta la nostra opera a favore del cammino di Beatificazione, sia oggi presente nella nostra vita che dalla aridità di una vita atrofizzata, con l’aiuto di Dio, si possono aprire squarci di cielo inediti capaci di dare senso al dolore e segnare vie di salvezza imperscrutabili. Sofferenza è dono del Signore e come tale va accettata. Oggi egli è testimone che, alle sofferenze del mondo, si partecipa con l’offerta della propria sofferenza. La sua opera continua nella nostra società e città oggi”.