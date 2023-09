Mercoledì 13 Settembre 2023, 07:25

PERUGIA - Parola a Jacopo Giugliarelli, 37 anni, perugino “doc” e ds in pectore del Perugia. «Abbiamo dovuto adeguare in fretta la rosa al limite di 24 giocatori della Lega Pro, oltre che al cambio di sistema e identità. Siamo soddisfatti in pieno di Vazquez e degli altri attaccanti, che rispondono alle caratteristiche che servivano. Per vincere sono determinanti i gol di tutti e con Baldini vanno a segno almeno 7-8 giocatori a stagione. Poi, se mi chiedete se sono totalmente soddisfatto, la risposta è no, lo fossi avrei un animo da perdente».

Dove può arrivare il Perugia? «L’ambizione è sempre il massimo, non mi piace mettere obiettivi, sarà il campo a decretarli. Fossimo partiti da zero nel costruire l’organico, ora sarei felice di quelli che abbiamo. Purtroppo la C non attira, ma a Perugia siamo fortunati per budget e appetibilità del club».

Kouan e Santoro alla fine sono rimasti. «Il Perugia non li ha mai messi sul mercato. A inizio estate hanno espresso la volontà di rimanere in B. Noi li abbiamo sempre ritenuti imprescindibili, abbiamo atteso per rispetto ma non c’è stata una soluzione vincente per tutti, ora fanno parte a tutti gli effetti dell’organico. Kouan è a scadenza? Sappiamo bene quanto ha dato, non lo prendiamo a cuor leggero, avremo un incontro per trovare la migliore soluzione e, laddove dovessimo verificare la sua volontà di continuare, di certo non ci sottrarremo».

A stupire sono soprattutto i giovani. «Ho grande fiducia nei ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile e da quelli delle altre realtà come ad esempio Torrasi che ha un potenziale straordinario al pari dei vari Bozzolan e Seghetti. Quest’ultimo lo conosco da 5-6 anni e non mi stupisco di cosa sta facendo. Negro? Nelle ultime stagioni è stato limitato dagli infortuni. Gli abbiamo fatto una proposta fissa e una variabile in base alle presenze, non ci siamo accordati».

La squadra intanto ha una identità importante. «E io ne sono felice. Devo fare i complimenti a Baldini che ha navigato in un mare tempestoso per tutta l’estate. C’è da essere soddisfatti di quanto visto fino ad oggi, sappiamo che l’obiettivo è fare di più ma quanto il Perugia ha vissuto non è cosa normale e se siamo rimasti a galla è perché squadra e tecnici sono uomini straordinari. Sono perugino e ben conosco la nostra storia, sapevo che saremmo andati a scuotere l’animo della gente tornando a giocare in un certo modo. Poi il credito va conquistato».

Fa discutere la contestazione che domenica ha portato alla sospensione della partita. «Non possiamo fare finta che non ci sia e mi dispiace. Con questa gestione in oltre dieci anni sono passati da qui giocatori che ora sono in nazionale, abbiamo raggiunto più volte i playoff, siamo la squadra che ha mandato più giocatori dalla B alla A, sono stati compiuti investimenti importanti nelle strutture. Poi i tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il disappunto ma da tifoso dico che bisognerebbe chiedersi se il lancio dei fumogeni può arrecare danno alla squadra che in quel momento stava attaccando, senza contare il rischio di una sospensione della partita o della squalifica della curva. E lo dico perché per noi i tifosi sono determinanti…».