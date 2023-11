Martedì 21 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Jacopo Giugliarelli, 37 anni, dirigente del Perugia che sta conseguendo il patentino da ds e intanto segue la squadra, quarta a 8 punti dalla vetta e reduce dal pari di Pineto, un po’ deludente per come è arrivato. «Sin dall’inizio abbiamo detto che l’obiettivo lo avremmo stabilito strada facendo. Ebbene, se diciamo che ad oggi non siamo soddisfatti di dove siamo in base a quanto abbiamo visto, penso di essere coerente. Sono il primo a mettermi in discussione e spero che questo sia un monito per tutti all’interno del gruppo-squadra. E’ bene smettere di porre l’attenzione su cosa può mancare, perché il campionato ha dimostrato che abbiamo tutte le carte in regola per fare il massimo. Questo ho detto anche alla squadra stamattina».

Il Perugia può dunque lottare per il vertice. «Possiamo stare tra le prime, oggi la media punti è inferiore al potenziale. Ognuno deve essere in grado di sacrificare qualcosa del proprio percorso personale perché si cambi marcia, non ci possiamo più accontentare della normalità, si può fare di più. In alcuni tratti delle partite sembriamo volerci accontentare dell’obiettivo minimo. L’essere rimasti a lungo imbattuti e avere recuperato gli svantaggi ha fatto scattare nel gruppo una soddisfazione inconscia. Ma ci aspettiamo il cambio di passo, in particolare da parte di chi è sceso dalla B».

Baldini condivide questa visione? «Totalmente. Le parole che ha detto vanno nella stessa direzione. Ognuno deve comprendere cosa può dare di più, a iniziare dal sottoscritto, per massimizzare il potenziale e riuscire a fare qualcosa di straordinario. Fermi restando l’impegno e l’applicazione assoluti, i risultati arrivati sin qui non sono frutto del nostro massimo. Se si pareggia così tanto è perché implicitamente si tira il freno. Spesso vinciamo quando segniamo il secondo gol, uno solo non basta quasi mai. L’equilibrio di squadra raggiunto dopo il Pescara ci ha fatto perdere la volontà di non accontentarci a costo di rischiare. Ma io non ho ancora visto squadre superiori a noi».

Il Cesena? «L’anno passato non gli sono bastati 80 punti per andare in B e oggi vince sulla scorta di quell’esperienza. Noi dovremo fare più di loro. Cambiare passo dipende da noi. E a chi dice che contro il Perugia tutti danno il 110 per 100, rispondo che se indossi questa maglia lo devi sapere».

Quanto conta il minutaggio dei giovani? «Il Perugia non è stato costruito per fare minutaggio o per i premi di valorizzazione, che sono cosa ben diversa. Non a caso siamo tra le squadre del girone con minore minutaggio». Contro il Pineto a tradire sono stati i subentrati. «Se ragioniamo sui 16 che prendono parte alla gara, quando si entra bisogna essere pronti a dare tutto».

Parentesi doverosa. Under 17 a parte, tutte le squadre del Settore Giovanile sono in vetta ai rispettivi campionati, la Primavera ieri ha vinto a Malta la Khs Cup battendo in finale il Psv Eindhoven. «Ne siamo contenti ma ancora di più saremo contenti se da qui al prossimo futuro avremo altri giovani da portare in prima squadra».

Qual è l’obiettivo da qui al giro di boa della C?

«Ridurre il gap dalla vetta. Mancano 5 gare alla fine dell’andata, ci sono 15 punti potenziali e ci aspettiamo una risposta, poi valuteremo in chiave-mercato. Ma sia chiaro, tutto è ancora alla portata e nulla è perduto».

I grifoni hanno ripreso ad allenarsi in vista della Carrarese (sabato al Curi, ore 18,30) sul sintetico di Ellera, dove lavoreranno tutta la settimana per la manutenzione dell’antistadio: Vazquez al lavoro a parte, a pieno ritmo Angella e Dell’Orco recuperati.