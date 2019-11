FOLIGNO - Un volo di diversi metri, dal terzo piano di una palazzina di via Paolini, zona via Piave: così, venerdì sera, è morta una donna di 42 anni. La tragedia si è consumata in tarda serata e i contorni sono ancora da chiarire. A dare l'allarme sarebbe stato il fidanzato, che viveva con la donna in quella palazzina. Inutili i tentativi di soccorso. Al momento gli investigatori (indaga la polizia, al comando de vicequestore Bruno Antonini) non escludono alcuna ipotesi. Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA