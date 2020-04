Girando per Terni: l'orologio della Biblioteca è rimasto...indietro

TERNI - L'orologio della torre della Bibliomediateca di Terni, continua con la sua maestosità a scandire il tempo che corre anche durante l'emergenza del Coronavirus. Nella notte tra sabato e domenica scorsa le lancette dei nostri orologi sono state messe un'ora avanti. Quelle della torre, invece, sono rimasti a girare come prima. Forse in questi giorni che non scandiscono il Kronos, le lancette posso sentirsi meglio immergendosi nel Kairos. Tra quantità e qualità forse serve più semplicemente un tecnico che intervenga.

