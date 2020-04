Girando per Terni: lavori in centro in sicurezza per lavoratori e cittadini

TERNI - Qualche difficoltà c'è. I lavori che stanno interessando l'intersezione di corso Tacito, all'altezza della libreria Alterocca, stanno causando un po' di disagi per i pochi che in questi giorni escono da casa o si recano al lavoro. Tuttavia gli interventi di manutenzione e di riasfaltatura sull'asse stradale che comprende via Mancini, via Beccaria e via della Biblioteca oltre che ad essere necessari, possono essere realizzati nella massima sicurezza per gli operatori e per i cittadini. «Il traffico quasi nullo di questi giorni -si legge in una nota del comune di Terni- consente di procedere con gli interventi in maniera ancor più spedita e sicura».

Gli interventi in corso si inseriscono nell'ambito della riqualificazione generale degli spazi comuni del centro cittadino, iniziati con la riasfaltatura di via Primo Maggio e, più recentemente, con la realizzazione della nuova pavimentazione fotocatalitica del marciapiede di via Beccaria.



