Arriva il test della Protezione civile per le emergenze: basterà cliccare sul messaggio ricevuto

PERUGIA - «Una brevissima interruzione delle altre funzionalità che durerà al massimo pochi secondi, il tempo per cliccare in corrispondenza della notifica», funzionerà così il messaggio che arriverà sui cellulari dei residenti in Umbria giovedì 14 settembre alle 12. Il meccanismo fa parte del sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert. A precisarlo l'assessore regionale alla protezione civile Enrico Melasecche «per tranquillizzare i non pochi cittadini che chiedono, anche attraverso i canali social, ulteriori spiegazioni». Melasecche spiega che il cellulare «suonerà insistentemente con un suono diverso dall'ordinario».

«Rassicuriamo che non c'è dunque alcun motivo di allarmarsi - il messaggio dalla Regione - e ricordiamo che è opportuno, soprattutto per chi può, anche se non obbligatorio, compilare il questionario che ci viene proposto. Il tutto per facilitare un domani, in caso di emergenza, la più facile individuazione delle aree colpite da possibili eventi calamitosi»