Giovedì 27 agosto riapre alle autovetture il ponte sul Lago di Corbara

ORVIETO Chiuso dal 22 luglio scorso a seguito di controlli Anas che hanno dato poi origine ad un primo intervento sulla struttura, il ponte sul Lago di Corbara, sulla statale 448 (Baschi-Todi) riaprirà alle 10:00 di giovedì 27 agosto, a senso unico alternato, per i veicoli inferiori alle 3,5 tonnellate.



Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, che ha seguito fin dall'inizio con particolare premura l'andamento dei lavori: "Per quello che rientra nelle nostre competenze - afferma - abbiamo agito per garantire l'incolumità di moltissimi cittadini, e ci siamo adoperati affinché in ponte non rimanesse chiuso un giorno in più del necessario."



Per quanto riguarda il traffico pesante, a quanto si apprende - sono necessarie altre verifiche, pertanto restano in vigore tutte le deviazioni già poste in essere dal giorno della chiusura.