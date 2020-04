Si avvia alla conclusione lo screening 'a tappetò svolto sui cittadini di Giove, comune dichiarato zona rossa a causa dell'emergenza coronavirus.

«Oggi - spiega il sindaco Alvaro Parco - sono stati svolti gli ultimi 10/15 tamponi», su un totale di circa 400 effettuati negli ultimi giorni. Poi da lunedì gli esami dovrebbero essere svolti in presenza di casi sospetti specifici. Sono 34 le persone attualmente contagiate secondo i dati del Comune, oltre 200 quelle che hanno concluso l'isolamento. «C'è cauto ottimismo perché il dato sembra stabilizzarsi - continua Parca - anche se la popolazione, al nono giorno di isolamento, è nervosa. Cerchiamo di aiutarla in tutti i modi».

A spezzare l'inquietudine vissuta in questa fase a Giove ci ha pensato la nascita di Gabriele, figlio di una coppia di residenti, entrambi negativi al Covid-19. Il bimbo è venuto alla luce giovedì al Santa Maria della Stella di Orvieto. «Una bella notizia - conclude Parca - e un segnale di speranza in un momento in cui si parla solo difatti negativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA