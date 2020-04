Giove zona rossa, «colpo di grazia per tante piccole attività»

«Stiamo predisponendo tutte le procedure del caso, sperando di farlo nel modo più efficace possibile. Questa ordinanza era nell'aria e la popolazione preparata. Certo non fa piacere, tutti speravamo che non fosse necessario chiudere e il periodo pasquale non favorisce l'umore», sostiene il sindaco di Giove, Alvaro Parca. Comune di circa 1.900 abitanti e 29 positività al Covid-19, dal pomeriggio di oggi interamente zona rossa. «Speriamo - ha detto Parca - che questo provvedimento sia sufficiente». Siamo l'unico comune umbro zona rossa, ci daranno un premio alla fine?» scherza comunque il sindaco. «Fino a qualche giorno fa non potevamo affatto immaginare di trovarci in questa situazione - aggiunge -, è stato assolutamente un fulmine a ciel sereno. Ma i cittadini stanno reagendo bene, sono tranquilli» conferma un cittadino, raggiunto anche lui al telefono mentre è impegnato, come volontario, nella distribuzione di medicali. «La decisione di istituire la zona rossa assume un significato particolare in questo periodo pasquale» afferma Riccardo, un altro residente di Giove. «Proprio mentre sembra che le restrizioni possano allentarsi parzialmente per gli altri - aggiunge -, a noi aspettano 14 giorni di chiusura totale. Il colpo di grazia per tante attività».

