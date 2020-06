Giove, un evento per dire grazie ai volontari che hanno lavorato durante la pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVE - "Nessuno si salva da solo". Questo il titolo del'evento che il Comune di Giove ha organizzato per ringraziare associazioni e i volontari che durante l'emergenza sanitaria hanno aiutato la popolazione. La manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi Terzo Pimpolari (nella sala polivalente in caso di pioggia ndr) dalle 10,30 ed è aperta alla cittadinanza, "nel rispetto rigoroso -si precisa nell'avviso al pubblico- delle misure contro il contagio da virus (mascherine e distanza interpersonale ndr)". La lista dei ringraziamenti è lunga, dalle sarte che hanno cucito le prime mascherine, ai volontari che hanno portato cibarie e medicinali a chi era bloccato in casa, ai tutti quei cittadini che, in forma anonima, hanno donato fondi e risorse in aiuto al sostentamento delle famiglie più fragili. "Un atto sentito prima che dovuto - ha precisato il Sindaco Alvaro Parca - l'Amministrazione Comunale rende ricoscimento ai volontari civili e militari che, in forma organizzata o individuale, in modi diversi ma sempre efficaci, hanno portato il loro aiuto alla popolazione di Giove durante l'emergenza sanitaria da Coronavirus e in particolare durante i ventiquattro giorni di zona rossa del nostro Comune".