Giove, tamponi di Pasqua tutti negativi: il paese spera

GIOVE -Tutti i sessanta tamponi per la ricerca del contagio da Covid-19 effettuati fra sabato e lunedì sono risultati negativi. Pasqua e pasquetta portano una buona notizia anche a Giove allentando un pochino il senso di pressione e persecuzione da Coronavirus che da settimane grava su tutta la comunità. A confermarlo il sindaco Alvaro Parca. "Con i tamponi degli ultimi tre giorni negativi restiamo fermi a 33 casi. E' un dato positivo -dichiara- ma vedremo come andranno i tamponi fatti oggi (circa settanta ndr) e quelli in programma domani (circa cinquanta ndr)". Nel frattempo c'è da gestire un Comune dichiarato zona rossa fino al prossimo 24 aprile. "Stiamo lavorando senza sosta - continua Parca - con la Protezione Civile, con l'arma dei Carabinieri per organizzare al meglio tutte le attività e ridurre al minimo i disagi che tutta la popolazione sta subendo". Nodo cruciale l'organizzazione della spesa. La presenza di un unico supermercato su tutto il territorio comunale infatti, continua a creare qualche grattacapo rispetto alla formazione di code e al rischio di assembramenti. A questo proposito il Sindaco sta elaborando un'ordinanza che potrebbe frazionare gli accessi della popolazione in fasce orarie. "E' un meccanismo complesso -ammette il primo cittadino -ma se riusciamo a farlo andare in porto, credo che porterà grande giovamento su più fronti. Alla popolazione in termini di riduzione del disagio causato da lunghe attese e alle capacità di contenimento delle possibilità di contagio del virus".