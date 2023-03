Giove, riaperto il centro intercomunale di raccolta rifiuti. Accesso per i residenti di tre comuni

GIOVE Ha riaperto ieri il centro intercomunale di raccolta di Giove, Penna in Teverina e Attigliano. Un sito allestito in località Caoni a Giove dove è ubicato il terminal per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

Fra i materiali che potranno essere conferiti, inerti, carta, plastica, organico, vetro, lavatrici, frigoriferi, olio vegetale, farmaci, batterie, pile, televisori, piccoli elettrodomestici, ferro, vernici e pneumatici usati.

«Il centro è a disposizione della comunità per incrementare la raccolta differenziata - spiegano dall'amministrazione - scoraggiare l'abbandono abusivo dei rifiuti e agevolare il recupero del rifiuto. L’area di Caoni sarà strutturata, sorvegliata e gestita in modo che i cittadini possano conferire in sicurezza anche quei materiali che non possono essere gettati nei normali cassonetti». Il centro sarà fruibile da tutti i residenti dei tre comuni esibendo il codice fiscale.