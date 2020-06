Giove, il generale Della Gala incontra il sindaco Parca per congratularsi sulla gestione del periodo di zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVE - ​Questa mattina il comandante della Legione Carabinieri dell’Umbria, generale Massimiliano Della Gala è stato in visita al comune di Giove per congratularsi personalmente con il sindaco Alvaro Parca e il comandante della stazione di Giove, maresciallo maggiore Stefano Polizzi, per "l’impegno, la determinazione e l’efficienza -si legge nel comunicato diramato dall'Amministrazione- dimostrata nella gestione dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19". "Mi ha fatto molto piacere ricevere questa visita -ha commentato Parca - non è un evento che si verifica tutti i giorni. E poi vuol dire che il nostro comportamento e le modalità che abbiamo adottato nella gestione dell'emergenza sono state recepite positivamente". Parole di elogio sono state spese, in particolare, sulla gestione dei 24 giorni di isolamento totale del Comune proclamato zona rossa "per la capacità di aver creato e condotto -chiude il comunicato- un’azione sinergica complessa tra autorità civili, militari, sanitarie ed organizzazioni di protezione civile che ha consentito di ridurre i disagi alla popolazione di Giove e di portare a termine con successo l’isolamento".