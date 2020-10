Giove, il Covid-19 torna in paese. Dopo l'incubo zona rossa, oggi due casi positivi.

GIOVE - Primi due casi positivi al Covid-19 nell'epoca post zona rossa. Si è fatto carico di dare la notizia il neo sindaco Marco Morresi che attraverso i canali social del Comune ha aggiornato i propri cittadini sulla situazione attuale. "Sono risultati positivi al Covid-19 due cittadini di Giove -ha scritto in una nota- che raggiunti telefonicamente, risultano avere pochi sintomi". Secondo la prima ricostruzione i soggetti apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. "I due positivi -continua Morresi- sono sottoposti in questi minuti ad isolamento domiciliare obbligatorio. Fino a pochi minuti fa non c'era alcuna notifica da parte della Asl, dalla quale si attende comunque conferma ufficiale. La situazione sarà monitorata continuamente dal sottoscritto ed ovviamente dai servizi competenti. Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate e le indicazioni dell'ultimo dpcm". In particolare, Morresi invita le fasce più giovani della popolazione a scaricare ed utilizzare l'app Immuni per permettere una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività.

