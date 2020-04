Giove, il sindaco invita alla comprensione: «Essere contagiati non è una vergogna o una colpa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Essere positivi al Covid-19 non è una colpa nè una vergogna da nascondere». Dopo aver messo i concittadini di fronte alle proprie responsabilità indicando come causa della diffusione del Coronavirus a Giove molti dei loro comportamenti, nei giorni della festa il sindaco Alvaro Parca addolcisce i toni e invita tutti alla comprensione.«E' una fatalità non dipendente dalla nostra volontà ma da tanti fattori, non tutti dipendenti dal nostro comportamento, anche se un comportamento prudente può aiutare molto, ma anche dal comportamento degli altri -commenta- il virus è molto "democratico" da questo punto di vista, nel senso che colpisce tutti senza distinzione». Dopo giorni di crescita esponenziale, anche il contagio sembra aver concesso una tregua ad una comunità sotto pressione da settimane. «Nel giorno di Pasqua, il numero dei positivi è aumentato di un'unità (che porta il totale a 32 casi ndr), purtroppo ospedalizzata - precisa il primo cittadino- mentre tutti i restanti numeri non presentano variazioni di rilievo». Sul fronte dell'organizzazione della vita quotidiana in zona rossa, è attesa per domani un'ordinanza sindacale per regolare l'afflusso all'unico supermercato presente sul territorio comunale. Mentre già da ieri il sindaco ha pubblicato il calendario per la raccolta dei rifiuti.«Tutti i rifiuti in quanto potenzialmente contaminanti devono essere raccolti tutti insieme e conferiti ben chiusi. Fino a quando sarà in vigore l'ordinanza di zona rossa per il nostro comune - ha spiegato Parca- la raccolta dei rifiuti sarà indifferenziata. Il ritiro sarà effettuato secondo il seguente calendario: mercoledì 15 aprile, sabato18, mercoledi 22, sabato 25. In tutto il territorio comunale».