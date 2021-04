.Giove, il castello è in ristrutturazione; sarà riportato all'aspetto originale e forse diventerà un albergo

GIOVE L’antico castello di Giove, il simbolo del borgo, risorge a vita nuova: proprio in questi primi giorni di primavera cominciano infatti i lavori di ristrutturazione e sistemazione. Un lavoro meticoloso, che porterà, almeno in alcuni punti, a riscoprire l’aspetto originario della struttura, così come lo riportano alcune fonti. Ma in programma non c’è solo la ristrutturazione, come racconta l’attuale proprietaria, Roberta Fiocca: «I cambiamenti saranno molti. Vorrei farne un albergo, con ristorante e spa, dove si possano svolgere convegni, congressi ed eventi privati. La torre che si affaccia sulla piazza verrà arricchita da merli della consistenza di quelli già esistenti nell’altra torre, la splendida rampa carrabile di accesso che conduce al piano nobile verrà fatta proseguire fino al terzo piano e poi ci saranno vecchi accessi che riapriranno e soffitti a volte, prima nascosti da intonaco, che torneranno alla luce. Sarà anche installato un ascensore interno per agevolare l’accesso alla struttura». Sarà come dare nuova vita al castello dalle 365 finestre, una per ogni giorno dell’anno. Il sindaco Morresi dichiara in proposito che «Questa sarà una straordinaria occasione di rilancio turistico per Giove e l’amerino, che offrirà opportunità di lavoro e farà conoscere Giove ad una platea sempre più vasta di persone, complice anche la sua posizione strategica, ben visibile sia dall’autostrada del sole che dall’alta velocità. In un momento così difficile ci piace pensare che la rinascita del castello rappresenti quella di un intero territorio, bellissimo ed ancora incontaminato» conclude. I lavori, autorizzati dalla Sovrintendenza, finiranno a maggio del prossimo anno.

