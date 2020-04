Giove, ancora due positivi. Il contagio esce dalla cerchia dei "prevedibili"

GIOVE - Anche oggi due casi in più di Coronavirus. All'ottavo giorno di zona rossa non si esaurisce il filone del contagio nel comune. A darne notizia, il sindaco Alvaro Parca, nel corso del quotidiano aggiornamento alla cittadinanza. "Si è verificato un aumento di 2 casi positivi rispetto a ieri - spiega nel comunicato diffuso in serata - ma su di un alto numero di tamponi prelevati. I due nuovi soggetti positivi - precisa - pur non facendo parte dei soggetti individuati come possibili portatori sono però inseribili in un tracciato di rapporti sociali e parentali che ne rende comprensibile l'emersione".

Nei prossimi giorni è prevista l'esecuzione di altri tamponi per cercare di far emergere il più possibile la reale diffusione del virus sull'intero territorio comunale. Dei 34 casi accertati fino ad oggi, 16 persone presentano sintomi lievi, 11 sono asintomatici, 4 ospedalizzati.

"Oggi sono stati presi altri 15/17 tamponi -chiude il Sindaco- che dovrebbero completare questo primo ciclo di indagini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA