Giove, al via un progetto di ricerca archeologica. Firmato il protocollo con l'American University of Rome

Saranno riprese a breve dopo l’interruzione a causa dell’emergenza Covid-19, le ricerche archeologiche nelle zone di San Valentino e Malvicino dove, nei mesi scorsi, un gruppo di studiosi coordinati dal prof. Richard Hodges aveva portato alla luce tracce di strutture che potrebbero rappresentare importanti testimonianze dell’antichità. La ripresa dei lavori sarà sostenuta dal recente protocollo d’intesa firmato dal sindaco di Giove, Alvaro Parca, e dall’American University of Rome per incentivare le attività di valorizzazione del patrimonio comunale di Giove.L'accordo firmato pochi giorni fa avrà una durata di cinque anni e prevede studi e ricerche archeologiche, campagne di scavi, attività didattiche e scientifiche. I primi studi sono stati condotti all'inizio dello scorso febbraio attraverso attività di georadar e ai dati forniti dalla soprintendenza archeologica dell'Umbria. L'intervento è stato organizzato e diretto dall’archeologo e rettore dell'Università Americana di Roma, Richard Hodges. La ricerca, come specificato dal Comune, è finalizzata all'inserimento nel piano regolatore di vincoli di protezione delle zone archeologiche.